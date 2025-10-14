Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Sundern (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, um 11:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Schimmerlingshof in Sundern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 90-jähriger Mann aus Sundern beschädigte aus bislang ungeklärter Ursache beim Einparken ein anderes geparktes Auto. Der Autofahrer aus Sundern suchte erst im Nachgang eine Polizeiwache auf. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu dem geparkten Auto vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

