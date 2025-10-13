PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenraub in Hüsten

Arnsberg (ots)

Am Sonntag, den 12.10.2025, um 16:50 Uhr, kam es im Bereich einer Unterführung an der Arnsberger Straße in Hüsten zu einem Straßenraub. Bislang unbekannte Täter sprachen einen 57-jährigen Mann aus Hüsten an und fragten ihn nach dem Weg. Anschließend schubste ihn einer der Täter zu Boden und entwendete seine Goldkette. Der 67-jährige Geschädigte blieb unverletzt. Er konnte die unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

   -	männlich
   -	Ca. 22- 27 Jahre alt
   -	Schwarze Haare
   -	Südländischer Phänotyp
   -	Schwarze Jacke
   -	Schwarze Hose
   -	Arabischer Akzent

Weiterhin soll einer der beiden Täter eine auffallend lange Nase und einen Oberlippenbart gehabt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:23

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Einbruch in Gaststätte in Arnsberg Im Zeitraum vom 09.10.2025 um 22:10 Uhr bis zum 10.10.2025 um 08:10 Uhr kam es in der Grimmestraße in Arnsberg zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt in das Objekt. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und entwendeten Bargeld. Einbruch in Gaststätte in Medebach Im Zeitraum vom 08.10.2025 um 16:00 Uhr bis zum ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 07:52

    POL-HSK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Sundern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad wurde gestern Nachmittag in Sundern-Westenfeld ein 57jähriger Motorradfahrer aus Sundern lebensgefährlich verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die K6 in Fahrtrichtung Westenfeld. Im Bereich einer Einmündung bog ein 51jähriger Autofahrer aus Sundern auf die K6 ab. Dabei kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren