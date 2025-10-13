Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenraub in Hüsten

Arnsberg (ots)

Am Sonntag, den 12.10.2025, um 16:50 Uhr, kam es im Bereich einer Unterführung an der Arnsberger Straße in Hüsten zu einem Straßenraub. Bislang unbekannte Täter sprachen einen 57-jährigen Mann aus Hüsten an und fragten ihn nach dem Weg. Anschließend schubste ihn einer der Täter zu Boden und entwendete seine Goldkette. Der 67-jährige Geschädigte blieb unverletzt. Er konnte die unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

- männlich

- Ca. 22- 27 Jahre alt

- Schwarze Haare

- Südländischer Phänotyp

- Schwarze Jacke

- Schwarze Hose

- Arabischer Akzent

Weiterhin soll einer der beiden Täter eine auffallend lange Nase und einen Oberlippenbart gehabt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell