PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Sundern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad wurde gestern Nachmittag in Sundern-Westenfeld ein 57jähriger Motorradfahrer aus Sundern lebensgefährlich verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die K6 in Fahrtrichtung Westenfeld. Im Bereich einer Einmündung bog ein 51jähriger Autofahrer aus Sundern auf die K6 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der Motorradfahrer prallte dabei in die rechte Seite des Autos. Aufgrund der schwere der Verletzungen wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für gut vier Stunden gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war an der Unfallstelle auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 07:56

    POL-HSK: Sexuelle Belästigung und gefährliche Körperverletzung

    Winterberg (ots) - Am 11.10.2025 kam es gegen 01:15 Uhr im Bereich einer Diskothek zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 29jährigen Frau. Daraufhin sollte eine niederländische Personengruppe der Örtlichkeit verwiesen werden. Als diese Verweisung durch den Sicherheitsdienst der Diskothek ausgeführt werden sollte, kam es zwischen den Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll ein ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 23:44

    POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

    Arnsberg (ots) - Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeiwache Arnsberg war am heutigen Tag eingeschränkt. Näheres ist folgender Pressemitteilung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6135175 Die Erreichbarkeit wurde wieder hergestellt. Die Polizeiwache ist wie gewohnt unter der Telefonnummer 02932-90200 erreichbar. Vielen Dank für Ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren