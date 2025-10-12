Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Sundern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad wurde gestern Nachmittag in Sundern-Westenfeld ein 57jähriger Motorradfahrer aus Sundern lebensgefährlich verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die K6 in Fahrtrichtung Westenfeld. Im Bereich einer Einmündung bog ein 51jähriger Autofahrer aus Sundern auf die K6 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der Motorradfahrer prallte dabei in die rechte Seite des Autos. Aufgrund der schwere der Verletzungen wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für gut vier Stunden gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war an der Unfallstelle auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell