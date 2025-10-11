Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Presseerklärung des Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Arnsberg (ots)

Am frühen Nachmittag des heutigen Tages kam es in Arnsberg auf der Clemens-August-Straße zur Schussabgabe durch Polizeibeamte.

Ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger albanischer Abstammung hatte zuvor mit einer Eisenstange erhebliche Sachschäden an Gebäuden und drei Einsatzfahrzeugen der Polizei verursacht. Auf Ansprache durch die Polizeibeamten zeigte er sich aggressiv, bedrohte die Beamten mit der Eisenstange und beschädigte diverse Rechtsgüter. Der Tatverdächtige wurde durch einen Schuss in das Bein handlungsunfähig gemacht. Er befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die genauen Abläufe sind Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Auskünfte können bis auf Weiteres nicht erteilt werden.

Die Polizei Dortmund hat ein Hinweisportal eingerichtet. Wir bitten Zeuginnen und Zeugen dort angefertigte Videos und Fotos vom heutigen Polizeieinsatz hochzuladen: https://union.polizei-dortmund.de/s/mxXtBbY2xCcc8Aq

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell