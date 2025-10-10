Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Arnsberg (ots)
Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeiwache Arnsberg war am heutigen Tag eingeschränkt. Näheres ist folgender Pressemitteilung zu entnehmen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6135175
Die Erreichbarkeit wurde wieder hergestellt. Die Polizeiwache ist wie gewohnt unter der Telefonnummer 02932-90200 erreichbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
