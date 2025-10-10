PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Arnsberg (ots)

Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeiwache Arnsberg war am heutigen Tag eingeschränkt. Näheres ist folgender Pressemitteilung zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6135175

Die Erreichbarkeit wurde wieder hergestellt. Die Polizeiwache ist wie gewohnt unter der Telefonnummer 02932-90200 erreichbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:34

    POL-HSK: Straftat nach dem Tierschutzgesetz

    Hallenberg (ots) - Im Zeitraum vom 09.10.2025 um 09:00 Uhr bis zum 10.10.2025 um 06:10 Uhr kam es zu einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz in Hallenberg auf einer Weide in der Straße Alte-Feld. Auf der dortigen Weide befanden sich zum Tatzeitpunkt fünf Pferde. Bislang unbekannte Täter verletzten zwei dieser Pferde. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Pferde wurden schwer verletzt und befinden ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:14

    POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

    Brilon (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 14.11.2024 haben zwei noch unbekannte Männer zwei Mobiltelefone und eine Uhr aus einem Mobiltelefongeschäft entwendet. Weitere Informationen und Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/182802 Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise können ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:52

    POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

    Arnsberg (ots) - Die Polizeiwache Arnsberg ist aktuell telefonisch nicht erreichbar. Bei entsprechenden Anliegen weichen Sie bitte auf die Vermittlung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis aus. Diese ist unter der Telefonnummer 0291-90200 erreichbar. Die Erreichbarkeit der Polizeiwache Arnsberg wird voraussichtlich im Laufe des Tages wieder hergestellt. Es wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren