Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Arnsberg (ots)
Die Polizeiwache Arnsberg ist aktuell telefonisch nicht erreichbar. Bei entsprechenden Anliegen weichen Sie bitte auf die Vermittlung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis aus. Diese ist unter der Telefonnummer 0291-90200 erreichbar. Die Erreichbarkeit der Polizeiwache Arnsberg wird voraussichtlich im Laufe des Tages wieder hergestellt. Es wird nachberichtet. Der Polizeinotruf 110 ist nicht betroffen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell