POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Arnsberg/ Meschede (ots) - Arnsberg Einbruch in Einfamilienhaus in Alt-Arnsberg Im Zeitraum vom 06.10.2025 um 13:00 Uhr bis zum 09.10.2025 um 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Elf Apostel in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumen. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Meschede ...

