PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/ Meschede (ots)

Arnsberg

Einbruch in Einfamilienhaus in Alt-Arnsberg

Im Zeitraum vom 06.10.2025 um 13:00 Uhr bis zum 09.10.2025 um 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Elf Apostel in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumen. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Meschede

Einbruch in Einfamilienhaus in Meschede-Löttmaringhausen

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 09:35 Uhr bis 12:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Löttmaringhausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Objekt. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet.

Bestwig

Versuchter Einbruch in Bankinstitut

Im Zeitraum vom 08.10.2025 um 23:00 Uhr bis zum 09.10.2025 um 06:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Filiale eines Bankinstituts in der Bundesstraße in Bestwig. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam durch die Haupteingangstür in die Filiale zu gelangen. Dies verlief ohne Erfolg.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 oder der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 13:51

    POL-HSK: 60-jähriger Mann nach Brand in Wohnung verstorben

    Brilon (ots) - Am gestrigen Tag um 14:00 Uhr erhielt die Polizei Brilon Kenntnis über einen möglichen Gasgeruch aus einem Haus in der Korbacher Straße in Brilon-Wald. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten schlugen die dienstlich gelieferten CO-Warner an. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Bei Betreten des Hauses konnte kein Brandgeschehen festgestellt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gab es zuvor ein Feuer, welches ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 13:36

    POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

    Arnsberg (ots) - Am Dienstag, den 07.10.2025, um 13:15 Uhr, kam es in der Straße Sperberhöhe in Hüsten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zustellerfahrzeug und einem Fahrradfahrer. Ein 48-jähriger Mitarbeiter eines Zustelldienstes fuhr mit seinem Fahrzeug von einer Grundstückausfahrt auf die Sperberhöhe. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:52

    POL-HSK: Serie von Sachbeschädigungen an sieben Autos in Moosfelde

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Tag erhielt die Polizei Arnsberg Kenntnis über eine Serie von Sachbeschädigungen an insgesamt sieben Autos in der Straße Asternwinkel in Moosfelde. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 20.09.2025 um 17:00 Uhr bis zum 08.10.2025 um 22:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter legten augenscheinlich gezielt vor den Vorder- bzw. Hinterreifen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren