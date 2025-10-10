Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/ Meschede (ots)

Arnsberg

Einbruch in Einfamilienhaus in Alt-Arnsberg

Im Zeitraum vom 06.10.2025 um 13:00 Uhr bis zum 09.10.2025 um 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Elf Apostel in Alt-Arnsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke in verschiedenen Räumen. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Meschede

Einbruch in Einfamilienhaus in Meschede-Löttmaringhausen

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 09:35 Uhr bis 12:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Löttmaringhausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Objekt. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet.

Bestwig

Versuchter Einbruch in Bankinstitut

Im Zeitraum vom 08.10.2025 um 23:00 Uhr bis zum 09.10.2025 um 06:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Filiale eines Bankinstituts in der Bundesstraße in Bestwig. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam durch die Haupteingangstür in die Filiale zu gelangen. Dies verlief ohne Erfolg.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 oder der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell