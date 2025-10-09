Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Serie von Sachbeschädigungen an sieben Autos in Moosfelde
Arnsberg (ots)
Am gestrigen Tag erhielt die Polizei Arnsberg Kenntnis über eine Serie von Sachbeschädigungen an insgesamt sieben Autos in der Straße Asternwinkel in Moosfelde. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 20.09.2025 um 17:00 Uhr bis zum 08.10.2025 um 22:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter legten augenscheinlich gezielt vor den Vorder- bzw. Hinterreifen der jeweiligen Autos Schrauben aus. Dadurch wurden die Reifen beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.
