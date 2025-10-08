Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub in Nuttlar

Bestwig (ots)

Am 07.10.2025 um 20:50 Uhr wollte ein 44-jähriger Fußgänger von Ostwig nach Olsberg gehen. Im Bereich der Ruhrbrücke zwischen der Briloner Straße und dem Ruhrtalradweg am Ortsausgang Nuttlar habe der Olsberger fünf Männer und eine Frau bemerkt, die ihm entgegenkamen. Einer der Männer habe ihn nach einer Zigarette gefragt. Nachdem der 44-jährige verneint hatte, habe ihn der unbekannte Mann in die Rippen getreten und erneut nach einer Zigarette gefragt. Der Geschädigte sei dann weggelaufen. Er verständigte kurze Zeit später selbstständig den Rettungsdienst, weil er Luftnot bekam. Den bislang unbekannten Tatverdächtigen konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben:

- 25 bis 30 Jahre alt - Kurze Haare - Blaue Jacke mit Schriftzug "Alpha Industries" - Blaue Jeans

Die Frau der Personengruppe konnte der Geschädigte wir folgt beschreiben:

- 25 bis 30 Jahre alt - 160 cm - blonde, schulterlange Haare - lila Jacke - blaue Jeans

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

