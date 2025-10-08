Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionist in der Silmecke

Sundern (ots)

Eine Busfahrerin teilte der Polizei in Sundern gestern mit, dass sie am Montag, den 06.10.2025, um 12:30 Uhr einen Mann gesehen habe, der im Bereich der Bushaltestelle "Marienschule" in der Straße Silmecke seine Hose heruntergelassen und an seinem Glied manipuliert habe. Der Bus hat nicht angehalten, die Zeugin konnte den Mann nur im Vorbeifahren sehen. Sie beschrieb den bislang unbekannten Mann als

- ca. 55-60 Jahre alt - klein - mit dunkler Oberbekleidung und blauen Jeans.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell