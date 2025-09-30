Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve: Unbekannte brechen mehrere Container auf Baustelle auf - Kabel und Werkzeuge entwendet - Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 26. September 2025, 16:30 Uhr, und Montag, 29. September 2025, 06:30 Uhr, machten sich unbekannte Täter an den Containern einer Baustelle an der Triftstraße zu schaffen. Sie zerschnitten mit einem Werkzeug die Vorhängeschlösser der vor Ort befindlichen Großbehälter. Aus zwei Containern entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln mit je mehreren hundert Metern Kabel (Mantelleitungen) sowie diverse hochwertige Werkzeuge. Auch die Videokamera, die sich an einem der Container befand, entwendeten die Unbekannten.

Zur Aufklärung der Aufbrüche werden Tatzeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02821 5040 entgegen.(se)

