Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer: mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 9 - PKW-Fahrer kollidiert mit wartendem Abbieger und Gegenverkehr

Kevelaer (ots)

Am Montag (29. September 2025) gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Kevelaer-Wetten ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Taxifahrerin aus Kevelaer befuhr mit ihrem VW Touran mit zwei minderjährigen Fahrgästen im Fahrzeug die B 9 in Fahrtrichtung Kevelaer. An der Einmündung mit der Trompschen Straße wollte sie nach links in diese einbiegen und musste warten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Dies bemerkte vermutlich ein 55-jähriger Mann aus Weeze, der ebenfalls auf der B 9 in Richtung Kevelaer unterwegs war, zu spät. Er fuhr mit seinem Renault Clio auf das Taxi auf und versuchte noch, mit seinem Fahrzeug nach links auszuweichen. Hierbei kam es zu einer weiteren, schwereren Kollision mit einem 61-jährigen Mann aus Kevelaer, der mit seinem Toyota Celica die B 9 in Gegenrichtung befuhr.

Bei dem Verkehrsunfall blieben die Taxifahrerin und ihre 12 und 15 Jahre alten Fahrgäste unverletzt. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verblieb in einem örtlichen Krankenhaus. Seine 21-jährige Beifahrerin im Clio wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der 61-jährige Kevelaerer, der sich mit seinem Toyota im Gegenverkehr befunden hatte, wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt.

Da zunächst der Verdacht einer lebensgefährlichen Verletzung bei dem 61-Jährigen bestand, wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Kleve sowie der behördeneigene Opferschutz eingesetzt.

Die B 9 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (se)

