Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Erneuter Zeugenaufruf zur Meldung vom 8.9.2025, 09:20 Uhr, "Radfahrer kollidiert mit Fußgängern und entfernt sich von der Örtlichkeit: 17-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu"

Straelen (ots)

Zu der in der Meldung vom 8. September 2025 beschriebenen Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach wie vor Zeugen. Ein Radfahrer war am 7. September 2025 gegen 02:20 Uhr am Kempkensweg mit zwei Fußgänger kollidiert, wovon einer - ein 17-Jähriger aus Straelen - schwere Verletzung davontrug (siehe https://kleve.polizei.nrw/presse/straelen-radfahrer-kollidiert-mit-fussgaengern-und-entfernt-sich-von-der-oertlichkeit). Der Radfahrer flüchtete. Beschrieben wird er als männlich, ca. 20 bis 40 Jahre alt und deutschsprachig. In Straelen fand in dieser Nacht eine Musikveranstaltung einer ortsansässigen Schützenbruderschaft statt. Vielleicht hat jemand auf seinem Heimweg Beobachtungen gemacht und den Radfahrer gesehen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

