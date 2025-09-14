Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unbekannte Person durchsucht Pkw

Papenburg (ots)

Am Samstag gegen 21:00 Uhr wurde ein VW Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Deverweg in Papenburg durch eine bislang unbekannte Person durchsucht. Der Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Fahrzeug. Im Innenraum wurde das Fahrzeug durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes Kaufland gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

