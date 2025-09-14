Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf

Lorup - Einbrüche in landwirtschaftliche Gebäude

Rastdorf / Lorup (ots)

In der Nacht von Freitag, 12. September 2025, 20:15 Uhr, auf Samstag, 13. September 2025, 08:00 Uhr, kam es in Rastdorf und Lorup zu mehreren Einbrüchen in landwirtschaftliche Gebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zu einem Schuppen an der Straße Schlenkenmoor in Rastdorf. Aus einer dort abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine entwendeten sie ein GPS-Gerät samt Arbeitstablet. Auch an der Heustraße in Rastdorf kam es zu einem gleichgelagerten Vorfall: Hier wurde aus einer landwirtschaftlichen Maschine ein GPS-Gerät samt Terminal entwendet. Im weiteren Verlauf der Nacht drangen die Täter zudem in eine Halle an der Werlter Straße in Lorup ein. Dort entwendeten sie aus einer landwirtschaftlichen Maschine ebenfalls GPS-Geräte und Terminals. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell