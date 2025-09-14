PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf
Lorup - Einbrüche in landwirtschaftliche Gebäude

Rastdorf / Lorup (ots)

In der Nacht von Freitag, 12. September 2025, 20:15 Uhr, auf Samstag, 13. September 2025, 08:00 Uhr, kam es in Rastdorf und Lorup zu mehreren Einbrüchen in landwirtschaftliche Gebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zu einem Schuppen an der Straße Schlenkenmoor in Rastdorf. Aus einer dort abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine entwendeten sie ein GPS-Gerät samt Arbeitstablet. Auch an der Heustraße in Rastdorf kam es zu einem gleichgelagerten Vorfall: Hier wurde aus einer landwirtschaftlichen Maschine ein GPS-Gerät samt Terminal entwendet. Im weiteren Verlauf der Nacht drangen die Täter zudem in eine Halle an der Werlter Straße in Lorup ein. Dort entwendeten sie aus einer landwirtschaftlichen Maschine ebenfalls GPS-Geräte und Terminals. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 07:45

    POL-EL: Papenburg - Mazda beschädigt

    Papenburg (ots) - Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 01:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Deverweg ein grauer Mazda CX3 beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken gegen den abgestellten Pkw. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 07:45

    POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Bad Bentheim (ots) - Am Freitag zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz der Deichmann-Filiale an der Rheiner Straße einen geparkten Opel Astra beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Bentheim bittet ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 07:44

    POL-EL: Haren - Container in Brand geraten

    Haren (ots) - Am 6. September geriet gegen 22:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein offener Abfallcontainer an der Straße Neuer Markt in Brand. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte das Feuer. Ein Schaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren