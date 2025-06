Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Steine gestohlen

Schalksmühle (ots)

Unbekannte haben am Freitag in Rotthausen um 10.10 Uhr Gehwegplatten gestohlen. Der Eigentümer hielt sich gerade im Garten hinter seinem Haus auf, als er auf Geräusche aufmerksam wurde, die so klagen, als würden Steine auf ein Fahrzeug geladen. Als er dem Lärm nachging, sah er, wie ein weißer Pickup mit offener Ladefläche und bunter Bemalung sowie Essener Kennzeichen davonfuhr. Er stellte fest, dass ihm Gehwegplatten von der gepflasterten Parkfläche an seinem Haus gestohlen wurden. (cris)

