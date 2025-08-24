Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brandmeldeanglage

Schermbeck (ots)

Am Mittwoch um 14:38 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck, Altschermbeck und Gahlen mit dem Einsatzstichwort "BMA" zur Erler Straße alarmiert.

Vor Ort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Es konnte vor Ort jedoch keine Feststellung gemacht werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Haustechniker übergeben.

Der Einsatz war um 15:23 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell