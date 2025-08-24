PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brandmeldeanglage

Schermbeck (ots)

Am Mittwoch um 14:38 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck, Altschermbeck und Gahlen mit dem Einsatzstichwort "BMA" zur Erler Straße alarmiert.

Vor Ort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Es konnte vor Ort jedoch keine Feststellung gemacht werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Haustechniker übergeben.

Der Einsatz war um 15:23 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Loick
Mobil: 0151 20984294
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 22:03

    FW-Schermbeck: Baum auf Fahrbahn

    Schermbeck (ots) - Der Löschzug Schermbeck wurde heute um 10:09 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Baum auf Fahrbahn" zum Tiefen Weg alarmiert. Ein umgestürzter Baum blockierte dort die Straße. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum mit einer Motorkettensäge und räumten die Teile beiseite, sodass die Fahrbahn wieder frei war. Der Einsatz endete um 10:51 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 20:31

    FW-Schermbeck: Ausgelöste Brandmeldeanlage

    Schermbeck (ots) - Heute wurden um 8:20 Uhr die Löschzüge Schermbeck, Altschermbeck und Gahlen unter dem Einsatzstichwort "BMA" zu einem Einsatz auf der Erler Straße alarmiert. Vor Ort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach einer Erkundung durch die Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass die Auslösung der Anlage auf Bauarbeiten im betroffenen Objekt zurückzuführen war. Ein Eingreifen der Feuerwehr war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren