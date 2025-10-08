Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Schnellrestaurant am Hüstener Bahnhof

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 06.10.2025 um 21:30 Uhr bis zum 07.10.2025 um 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant an der Bahnhofstraße in Hüsten ein. Unter Gewaltanwendung drangen sie durch ein Fenster in das Gebäude ein. Der oder die Täter entwendeten die gesamte Kasse, in der sich nur Münzgeld befand.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell