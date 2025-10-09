Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Arnsberg-Bruchhausen
Arnsberg (ots)
Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 22:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bergwiese in Arnsberg-Bruchhausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Wohnungseingangstür gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell