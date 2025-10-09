POL-HSK: Einbruch in Arnsberg-Bruchhausen

Arnsberg (ots) - Am 07.10.2025 gegen 12:45 Uhr haben zwei bislang unbekannte Frauen an der Haustür eines Zweifamilienhauses in der Grabenstraße geklingelt und sich als Mitarbeiterinnen eines Energieversorgers ausgegeben. Weil die 80-jährige Bewohnerin einen Vertrag mit dem angegebenen Energieversorger hat, ließ sie die beiden Frauen in ihre Wohnung. Dort habe eine der Frauen gebeten, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Die andere Frau habe sich in der Zeit mit der ...

