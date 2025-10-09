Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht

Arnsberg (ots)

Am Dienstag, den 07.10.2025, um 13:15 Uhr, kam es in der Straße Sperberhöhe in Hüsten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zustellerfahrzeug und einem Fahrradfahrer. Ein 48-jähriger Mitarbeiter eines Zustelldienstes fuhr mit seinem Fahrzeug von einer Grundstückausfahrt auf die Sperberhöhe. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Sperberhöhe aus Richtung Fritz-Reuter-Straße kommend in Richtung Hermann-Löns-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt unmittelbar in Richtung Hermann-Löns-Straße fort. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu dem Fahrer und seinem Fahrrad vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

