Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 60-jähriger Mann nach Brand in Wohnung verstorben

Brilon (ots)

Am gestrigen Tag um 14:00 Uhr erhielt die Polizei Brilon Kenntnis über einen möglichen Gasgeruch aus einem Haus in der Korbacher Straße in Brilon-Wald. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten schlugen die dienstlich gelieferten CO-Warner an. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Bei Betreten des Hauses konnte kein Brandgeschehen festgestellt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gab es zuvor ein Feuer, welches von selbst ausgegangen ist. Die Kräfte der Feuerwehr stellten einen 60-jährigen Mann auf dem Boden liegend fest. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits verstorben. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

