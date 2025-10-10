Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es um 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Marktstraße in Hüsten. Zum Unfallzeitpunkt verließ eine 25-jährige Frau aus Köln einen Friseursalon auf der Marktstraße und betrat den Gehweg. Gleichzeitig befuhr ein 23-jähriger Mann aus Neheim mit seinem Pedelec den Gehweg in Fahrtrichtung Kleinbahnstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf dem Gehweg zum Zusammenstoß. Hierbei wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 23-jährige Pedelec-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf Nachfrage räumte er einen Cannabis-Konsum ein. Die eingesetzten Beamten brachten ihn zunächst zur Polizeiwache Arnsberg. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 23-jährigen Neheimer.

