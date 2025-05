Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei 18-Jährigem: 10 Monate Jugendstrafe

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 18:02 Uhr einen 18-Jährigen im Hauptbahnhof Magdeburg. Die Überprüfung seiner ermittelten Personalien im Informationssystem der Polizei brachte einen Haftbefehl zum Vorschein. Durch das Amtsgericht Zerbst erfolgte im Februar dieses Jahres die Verurteilung des jungen Mannes wegen Bedrohung zu einer Jugendstrafe von 10 Monaten. Die Aufforderung jene Strafe anzutreten, ignorierte der Deutsche. Demnach wurde der Haftbefehl Anfang April erlassen. Die Einsatzkräfte eröffneten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und zunächst mit in die nahe gelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen stellten die Beamten zudem ein Einhandmesser fest und im Weiteren sicher. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen erfolgte seine Zuführung in eine Jugendanstalt und die Mitteilung an die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls. Des Weiteren erhält er eine erneute Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

