Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: Feiertag bringt für 37-Jährigen Aufenthalt in der JVA

Merseburg (ots)

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 10.07 Uhr einen 37-Jährigen im Bahnhof Merseburg. Da der Mann keine Ausweispapiere mitführte, machte er gegenüber den Beamten mündliche Angaben zu seinen Personalien. Die Überprüfung dieser Personendaten im Informationssystem der Polizei ergab einen durch die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) ausgeschriebenen Untersuchungshaftbefehl. Der Deutsche war einer für März 2025 terminierten Hauptverhandlung ohne ausreichende Entschuldigung, trotz ordnungsgemäßer Ladung, ferngeblieben. Diese wurde anlässlich zweier zurückliegender Diebstahlshandlungen, für die der 37-Jährige verantwortlich sein soll, angesetzt. Um seine Anwesenheit für die zukünftige Hauptverhandlung sicherzustellen, erließ das ebenso in Halle (Saale) beheimatete Amtsgericht den Haftbefehl. Dem Betroffenen wurde dieser daraufhin samt Festnahme eröffnet und zuständigkeitshalber zum Polizeirevier Saalekreis verbracht. Eine in den dortigen Diensträumen durchgeführte Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte die Identität der Person. Schlussendlich bestätigte ein Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Merseburg am selbigen Tag die Voraussetzungen und somit die Durchsetzung des Untersuchungshaftbefehls. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt Halle (Saale) zugeführt. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell