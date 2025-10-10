Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Brilon (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 14.11.2024 haben zwei noch unbekannte Männer zwei Mobiltelefone und eine Uhr aus einem Mobiltelefongeschäft entwendet. Weitere Informationen und Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/182802

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter 0291/90200, per E-Mail an poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de oder über das Fahndungsportal gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell