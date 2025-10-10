PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Brilon (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 14.11.2024 haben zwei noch unbekannte Männer zwei Mobiltelefone und eine Uhr aus einem Mobiltelefongeschäft entwendet. Weitere Informationen und Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/182802

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter 0291/90200, per E-Mail an poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de oder über das Fahndungsportal gegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Jana Schäfer
Telefon: 0291 9020 1142
E-Mail: Jana.Schaefer@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

