Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl
Brilon (ots)
Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 14.11.2024 haben zwei noch unbekannte Männer zwei Mobiltelefone und eine Uhr aus einem Mobiltelefongeschäft entwendet. Weitere Informationen und Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/182802
Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter 0291/90200, per E-Mail an poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de oder über das Fahndungsportal gegeben werden.
