Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straftat nach dem Tierschutzgesetz

Hallenberg (ots)

Im Zeitraum vom 09.10.2025 um 09:00 Uhr bis zum 10.10.2025 um 06:10 Uhr kam es zu einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz in Hallenberg auf einer Weide in der Straße Alte-Feld. Auf der dortigen Weide befanden sich zum Tatzeitpunkt fünf Pferde. Bislang unbekannte Täter verletzten zwei dieser Pferde. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Pferde wurden schwer verletzt und befinden sich in tierärztlicher Behandlung. Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

