Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sexuelle Belästigung und gefährliche Körperverletzung

Winterberg (ots)

Am 11.10.2025 kam es gegen 01:15 Uhr im Bereich einer Diskothek zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 29jährigen Frau. Daraufhin sollte eine niederländische Personengruppe der Örtlichkeit verwiesen werden. Als diese Verweisung durch den Sicherheitsdienst der Diskothek ausgeführt werden sollte, kam es zwischen den Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll ein Schlagstock und Pfefferspray zum Nachteil der Personengruppe eingesetzt worden sein. Ein 44jähriger Niederländer erlitt eine Platzwunde auf der linken Wange und wurde zwecks ambulanter Behandlung dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

