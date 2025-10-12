PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Arne Lorson ist neuer Bezirksdienstbeamter in Marsberg

  • Bild-Infos
  • Download

Marsberg (ots)

Seit Anfang September ist ein neuer Bezirksdienstbeamter in Marsberg im Einsatz. Der 48-jährige Polizeihauptkommissar aus Marsberg war zuletzt als Wachdienstführer der Polizeiwache Marsberg tätig. Dementsprechend kennt er die Stadt sehr gut und sagt folgendes zu seiner neuen Aufgabe: "Ich bin in Marsberg aufgewachsen und freue mich auf die neue Aufgabe in meiner Heimatstadt. Ich stehe gerne als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger zu Verfügung." In seiner Freizeit treibt er gerne Sport. Weiterhin ist er im Schwimmverein Marsberg als Sportlicher Leiter und Trainer aktiv. Arne Lorson übernimmt die Funktion von Polizeihauptkommissar Hubertus Agel, welcher kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Bezirksdienst in Marsberg ist unter der Telefonnummer 02992-90200-3720 / -3721 / -3722 erreichbar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

