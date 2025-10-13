Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Einbruch in Gaststätte in Arnsberg

Im Zeitraum vom 09.10.2025 um 22:10 Uhr bis zum 10.10.2025 um 08:10 Uhr kam es in der Grimmestraße in Arnsberg zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine rückwärtige Tür gewaltsam Zutritt in das Objekt. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und entwendeten Bargeld.

Einbruch in Gaststätte in Medebach

Im Zeitraum vom 08.10.2025 um 16:00 Uhr bis zum 10.10.2025 um 14:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Marktstraße in Medebach. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über eine Tür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Dies verlief ohne Erfolg.

Einbruch in Arnsberg-Bachum

Am Samstag, den 11.10.2025, um 13:45 Uhr, erhielt die Polizei Arnsberg Kenntnis über einen versuchten Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Talstraße in Arnsberg-Bachum. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, durch die Hauseingangs- und die Terrassentür im rückwärtigen Bereich in das Objekt zu gelangen. Dies verlief ohne Erfolg. Das Einfamilienhaus ist seit mehreren Monaten leerstehend. Ein konkreter Tatzeitraum ist demnach nicht bekannt. Derzeit steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 oder der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell