Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Lebensmittelmarkt in der Jahnstraße

Meschede (ots)

Vom 11.10.2025 um 19:45 Uhr bis zum 13.10.2025 um 06:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch das Dach in das Gebäude des Lebensmittelmarktes. Dort durchbrachen der oder die Täter eine Wand. Sie schweißten einen Tresor auf und entwendeten unter anderem eine größere Anzahl Zigaretten. Danach flüchteten die Täter mit der Beute erneut über das Dach. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell