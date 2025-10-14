Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Information an Medienschaffende zum Schusswaffengebrauch in Arnsberg am 11.10.2025
Arnsberg (ots)
Die Ermittlungen in dem hier anhängigen Sachverhalt (weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6135697) hat die Polizei Dortmund unter Federführung der Staatsanwaltschaft in Arnsberg bereits am 11.10.2025 übernommen. Medienschaffende richten Ihre weiteren Anfragen bitte an poea.dortmund@polizei.nrw.de oder an die Rufnummer 0231/132-1020.
