Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stupferich - Einbruch in ein Wohnhaus in Stupferich

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in Stupferich eingebrochen.

Nach aktuellem Kenntnisstand öffnete der Täter gegen 21:30 Uhr gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und verschaffte sich so Zutritt in das Einfamilienhaus in der Palmbacher Straße. Auf der Suche nach Beute durchwühlte der Einbrecher mehrere Zimmer. Die Eruierung der Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Emma Bayha, Pressestelle

