POL-KA: (KA) Stutensee - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus in Spöck

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, in ein Wohnhaus in Stutensee-Spöck eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Küchenfenster Zutritt in das Innere eines Wohnhauses in der Kronenstraße.

In der Folge durchwühlten die Einbrecher in mehreren Räumlichkeiten die Schränke sowie Schubladen und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ein Zeuge wurde zum genannten Zeitpunkt auf einen Mann und eine Frau aufmerksam, die sich auf dem Hof des Grundstücks aufhielten. Anschließend fuhren die beiden Verdächtigen mit einem älteren silberfarbenen Passat Kombi, vermutlich mit ausländischem Kennzeichen, in unbekannte Richtung davon.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

