Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung: "Bilanz nach Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen den 1.FC Kaiserslautern"

Karlsruhe (ots)

Nach aktualisierten Erkenntnissen wirkten neben den Fans des 1.FC Kaiserslautern auch Anhänger des Karlsruher SC bei den Ausschreitungen im Bereich des Gästefanblocks körperlich auf die Ordnungskräfte ein.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

