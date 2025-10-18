Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung: "Bilanz nach Zweitligaspiel des Karlsruher SC gegen den 1.FC Kaiserslautern"

Karlsruhe (ots)

Nach aktualisierten Erkenntnissen wirkten neben den Fans des 1.FC Kaiserslautern auch Anhänger des Karlsruher SC bei den Ausschreitungen im Bereich des Gästefanblocks körperlich auf die Ordnungskräfte ein.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

