PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 12-jähriger aus karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Samstag, den 18. Oktober 2025, wird der 12-jährige Luca C. aus Karlsruhe vermisst. Er verließ in den Vormittagsstunden die elterliche Wohnung in der Karlsruher Südstadt und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Der Vermisste ist 12 Jahre alt, 152 cm groß,44 kg schwer, trägt braunes Haar mit Seitenscheitel und war mit einer schwarzen Jogginghose, einem beigen Pullover, einer schwarzen Winterjacke und olivgrünen KangaROOS-Schuhen bekleidet.

Ein Foto des Gesuchten ist unter Link

https://t1p.de/ghm77

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren