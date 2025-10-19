Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 12-jähriger aus karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Samstag, den 18. Oktober 2025, wird der 12-jährige Luca C. aus Karlsruhe vermisst. Er verließ in den Vormittagsstunden die elterliche Wohnung in der Karlsruher Südstadt und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Der Vermisste ist 12 Jahre alt, 152 cm groß,44 kg schwer, trägt braunes Haar mit Seitenscheitel und war mit einer schwarzen Jogginghose, einem beigen Pullover, einer schwarzen Winterjacke und olivgrünen KangaROOS-Schuhen bekleidet.

Ein Foto des Gesuchten ist unter Link

https://t1p.de/ghm77

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell