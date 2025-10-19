Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf

B36 - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die B36 südlich von Graben-Neudorf in Fahrtrichtung Linkenheim-Hochstetten. An der Abfahrt zur K3533 bog der Pkw-Fahrer nach links ab und übersah er aus bislang unbekannten Gründen einen auf der B36 in Fahrtrichtung Bruchsal entgegenkommenden Pkw. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 36-jährige Beifahrerin im abbiegenden Fahrzeug eingesperrt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt leichte Verletzungen, ebenso wie ein im Fahrzeug befindliches vierjähriges Kind. Im entgegenkommenden Fahrzeug wurde der 51-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Die drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die zur Unfallaufnahme eingerichtete Sperrung der B36 zwischen der Abfahrt K3533 und der Abfahrt B35 konnte gegen 17:20 Uhr aufgehoben werden.

