POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisster 12-jähriger Junge wohlbehalten angetroffen
Karlsruhe (ots)
Der seit Samstag vermisste Luca C. konnte am Abend wohlbehalten in Karlsruhe angetroffen werden. Ein Vermisstenfall liegt somit nicht mehr vor. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentliche Bilder des Vermissten zu löschen.
