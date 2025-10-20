PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Raubdelikt in einer Bäckerei

Karlsruhe (ots)

In Ettlingen ereignete sich am Sonntagmorgen ein Raubdelikt in einer Bäckerei.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen betrat ein unbekannter Mann gegen 10:40 Uhr eine Bäckerei im Odertalweg und gab zunächst vor, Bargeld wechseln zu wollen. Da er offenbar nicht über ausreichend Geld verfügte, lehnte der Bäckereifachverkäufer einen Wechsel ab. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte offenbar hinter die Theke und versuchte, die Kasse zu öffnen. Der 26-jährige Geschädigte kam dem Täter zuvor, griff nach dem Kassenschlüssel und nahm diesen an sich. In der Folge schlug der Beschuldigte wohl mehrfach gegen den Kopf des 26-Jährigen, woraufhin er die Kasse wieder öffnete und ihm das geforderte Wechselgeld aushändigte. Außerdem entwendete der Räuber weiteres Bargeld im zweistelligen Bereich und flüchtete anschließend in Richtung Erlenweg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann zwischen 30 und 40 Jahren alt und circa 175 cm groß sein. Er hatte wohl einen dunklen Teint und soll schwarzes Haar und einen Vollbart getragen haben. Sein Deutsch sei akzentfrei gewesen und er soll ein gepflegtes Erscheinungsbild haben.

Kurz nach der Tat sei eine auffällige, weiße Limousine gesichtet worden, die goldene Wappen und Schriftzügen auf beiden Seiten aufwies.

Ob das Fahrzeug mit der Tat in Verbindung steht ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Karlsruhe aufgenommen hat.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem Fahrzeug oder der Person machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

