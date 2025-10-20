PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Auseinandersetzung eskaliert und endet in gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern eskalierte offenbar am Samstagabend und endete in einer gefährlichen Körperverletzung.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die zwei jungen Männer im Alter von 20 und 14 Jahren gegen 18:00 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße zunächst aus bislang ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf setzte der 20-Jährige offenbar Tierabwehrspray gegen den 14-Jährigen ein. Dabei erlitt der Minderjährige leichte Verletzungen und musste infolgedessen ärztlich behandelt werden. Der 20-Jährige flüchtete nach der Tat auf einem E-Scooter in Richtung Industriegebiet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte im Bereich der Josephine-Benz-Straße in Gondelsheim angetroffen werden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Beschuldigten zeigte er ein psychisch auffälliges Verhalten und es ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Außerdem stellte sich heraus, dass der mitgeführte E-Scooter offenbar entwendet war.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Fahren unter Alkoholeinfluss und dem Verdacht des Diebstahls verantworten.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:07

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Raubdelikt in einer Bäckerei

    Karlsruhe (ots) - In Ettlingen ereignete sich am Sonntagmorgen ein Raubdelikt in einer Bäckerei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen betrat ein unbekannter Mann gegen 10:40 Uhr eine Bäckerei im Odertalweg und gab zunächst vor, Bargeld wechseln zu wollen. Da er offenbar nicht über ausreichend Geld verfügte, lehnte der Bäckereifachverkäufer einen Wechsel ab. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte offenbar hinter ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:53

    POL-KA: (KA) Oberderdingen - Drei verletzte Personen nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Bereich der Ortschaft Flehingen erlitten drei Personen leichte bis schwere Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 19-jähriger Skoda-Fahrer mit zwei Mitfahrern im Alter von 17 und 11 Jahren gegen 19:50 Uhr auf der Franz-von-Sickingen-Straße in Richtung Zaisenhausen unterwegs. Im Bereich ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 20:56

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisster 12-jähriger Junge wohlbehalten angetroffen

    Karlsruhe (ots) - Der seit Samstag vermisste Luca C. konnte am Abend wohlbehalten in Karlsruhe angetroffen werden. Ein Vermisstenfall liegt somit nicht mehr vor. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentliche Bilder des Vermissten zu löschen. Michael Flohr Führungs- und Lagezentrum Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren