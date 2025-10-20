Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Auseinandersetzung eskaliert und endet in gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern eskalierte offenbar am Samstagabend und endete in einer gefährlichen Körperverletzung.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die zwei jungen Männer im Alter von 20 und 14 Jahren gegen 18:00 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße zunächst aus bislang ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf setzte der 20-Jährige offenbar Tierabwehrspray gegen den 14-Jährigen ein. Dabei erlitt der Minderjährige leichte Verletzungen und musste infolgedessen ärztlich behandelt werden. Der 20-Jährige flüchtete nach der Tat auf einem E-Scooter in Richtung Industriegebiet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte im Bereich der Josephine-Benz-Straße in Gondelsheim angetroffen werden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Beschuldigten zeigte er ein psychisch auffälliges Verhalten und es ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Außerdem stellte sich heraus, dass der mitgeführte E-Scooter offenbar entwendet war.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Fahren unter Alkoholeinfluss und dem Verdacht des Diebstahls verantworten.

