PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Verletzte nach Ausschreitungen bei der Fußballbegegnung Karlsruher SC - 1.FC Kaiserslautern

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen des Südwest-Derbys der 2. Bundesliga des KSC gegen den 1. FCK am vergangenen Samstag trafen Teile der beiden rivalisierenden Fangruppierungen nach Abpfiff im Stadion aufeinander. In der Folge wurden unter anderem mehrere Straftaten wie Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und tätliche Angriffe gegen Polizeibeamte registriert.

Zur Aufklärung der Vorfälle wurde beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz am heutigen Tag die Ermittlungsgruppe Ost-Nordost ("EG O-NO") eingerichtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitten zwei der Ordnungskräfte schwere Verletzungen, drei weitere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Polizeibeamter erlitten bei den Ausschreitungen leichte Verletzungen. Aktuell sind bei der Polizei keine Verletzungen von involvierten Fans beider Vereine geltend gemacht geworden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt und ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Ermittlungen und Auswertungen der Videoaufzeichnungen dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:38

    POL-KA: (KA) Stutensee - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer fuhr am Sonntagmorgen unter dem Einfluss von Alkohol und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 23-Jährige gegen 11:00 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Mutmaßlich infolge überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:07

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Raubdelikt in einer Bäckerei

    Karlsruhe (ots) - In Ettlingen ereignete sich am Sonntagmorgen ein Raubdelikt in einer Bäckerei. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen betrat ein unbekannter Mann gegen 10:40 Uhr eine Bäckerei im Odertalweg und gab zunächst vor, Bargeld wechseln zu wollen. Da er offenbar nicht über ausreichend Geld verfügte, lehnte der Bäckereifachverkäufer einen Wechsel ab. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte offenbar hinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren