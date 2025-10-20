Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Verletzte nach Ausschreitungen bei der Fußballbegegnung Karlsruher SC - 1.FC Kaiserslautern

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen des Südwest-Derbys der 2. Bundesliga des KSC gegen den 1. FCK am vergangenen Samstag trafen Teile der beiden rivalisierenden Fangruppierungen nach Abpfiff im Stadion aufeinander. In der Folge wurden unter anderem mehrere Straftaten wie Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und tätliche Angriffe gegen Polizeibeamte registriert.

Zur Aufklärung der Vorfälle wurde beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz am heutigen Tag die Ermittlungsgruppe Ost-Nordost ("EG O-NO") eingerichtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitten zwei der Ordnungskräfte schwere Verletzungen, drei weitere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Polizeibeamter erlitten bei den Ausschreitungen leichte Verletzungen. Aktuell sind bei der Polizei keine Verletzungen von involvierten Fans beider Vereine geltend gemacht geworden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt und ist weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Ermittlungen und Auswertungen der Videoaufzeichnungen dauern weiter an.

