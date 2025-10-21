Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hinweisportal nach Ausschreitungen im Südwest-Derby - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Am 18.10.2025 trafen kurz nach Spielende, gegen 15:15 Uhr, Teile der jeweiligen Fangruppierungen des KSC und des 1.FCK in den Zuschauerblöcken NO und O1 aufeinander. Im Zuge der Ausschreitungen erlitten mehrere Personen zum Teil nicht unerhebliche Verletzungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden daher gebeten, sachdienliche Bild- und Videoaufzeichnungen der Geschehnisse im Stadion in einem Zeitraum von 15 Minuten vor bis 15 Minuten nach dem Aufeinandertreffen im eigens dafür freigeschalteten Portal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hochzuladen.

Das Hinweisportal finden Sie unter:

https://bw.hinweisportal.de/

Die Ermittlungen der "Ermittlungsgruppe O-NO" dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell