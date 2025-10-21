Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Raubdelikt in Tankstelle

Karlsruhe (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagmorgen einen 27-Jährigen vorläufig fest, nachdem er zuvor eine Tankstelle in Karlsruhe-Durlach ausraubte.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der Täter gegen 04:30 Uhr in die Tankstelle im Erlachseeweg. Er bewegte sich unmittelbar auf eine 34-jährige Mitarbeiterin an der Kasse zu und bedrohte sie offenbar mit einem Pfefferspray. Im weiteren Verlauf ging er hinter den Verkaufstresen und entwendete Zigarettenpackungen und Tabak aus einem Regal. Anschließend lief der Täter in Richtung Ausgang, wo er von einem vor Ort befindlichen Zeugen festgehalten wurde. Die 34-jährige Geschädigte verständigte währenddessen die Polizei.

Dem couragierten Zeugen gelang es, den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Beamte des Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz nahmen den 27-jährigen Räuber schließlich fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge setzte der Täter das mitgeführte Pfefferspray nicht ein und es wurden keine Personen verletzt.

Den Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen schweren Raubes.

Emma Bayha, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell