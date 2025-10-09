Polizei Aachen

POL-AC: Alkoholisiert gestürzt: Über 2,0 Promille bei E-Scooter-Unfall

Aachen (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Würselen ist in der vergangenen Nacht (09.10.2025) mit seinem E-Scooter gestürzt und verletzte sich dabei. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass er erheblich alkoholisiert war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 02:45 Uhr mit dem E-Scooter die Jülicher Straße in Richtung Haaren. In Höhe einer dortigen Tankstelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Die Polizei Aachen geht aktuell davon aus, dass der 33-Jährige ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam und der Unfall auf seine Alkoholisierung zurückzuführen ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,00 Promille.

Der E-Scooter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell