Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Raubüberfall auf Seniorin

Aachen (ots)

Am Montagabend (06.10.2025) ist eine 90-jährige Frau aus Aachen von zwei Männern überfallen worden. Die Seniorin war mit dem Bus in der Stadt unterwegs und befand sich auf dem Heimweg zu ihrem Seniorenheim.

Gegen 17:35 Uhr stieg sie mit ihrem Rollator an einer Bushaltestelle an der Eupener Straße aus und ging zu Fuß in Richtung Seniorenheim. Auf einem Feldweg zwischen der Eupener Straße und der Trautnerstraße wurde sie plötzlich von hinten angegriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen würgte sie ein Täter von hinten, brachte sie zu Boden und raubte ihr Schmuck vom Körper. Danach flüchteten beide Männer in unbekannte Richtung.

Als die 90-Jährige wieder aufstehen konnte, stellte sie fest, dass die Täter auch ihre Handtasche entwendet hatten, die an ihrem Rollator gehangen hatte.

Die Seniorin erlitt Verletzungen im Halsbereich und an ihren Knien und stand unter Schock.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei Aachen führten bislang nicht zur Festnahme der Täter. Die beiden Täter soll es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um zwei hellhäutige Männer handeln. Weitere Angaben konnte die überfallene Frau bisher nicht machen.

Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bitte bei der zuständigen Kriminalpolizei tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31501 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 melden. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell