Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Autos durch Feuer beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (06.10.2025) sind zwei Fahrzeuge in der Innenstadt durch Feuer beschädigt worden.

Gegen 02:00 Uhr geriet ein Elektroauto in der Bunsenstraße in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei Aachen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte so einen Komplettbrand des Autos.

Gegen 04:10 Uhr brannte ein PKW in der Nordhoffstraße komplett aus. Aufgrund der Hitze wurde ein danebenstehender PKW und die umliegende Fahrbahndecke beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Aachen löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung beitragen können, soll sich bitte melden. Die zuständige Kriminalpolizei ist tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31101 zu erreichen, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell