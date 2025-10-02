PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Aachen: Aufgefundene Chemieabfälle im Gewerbegebiet

Alsdorf (ots)

Die Polizei Aachen hat gestern Nachmittag (01.10.2025) im Gewerbegebiet Alsdorf Kanister mit mehreren tausend Litern flüssiger Chemieabfälle gefunden.

Die Behälter befanden sich auf einem LKW-Anhänger und wiesen stellenweise Undichtigkeiten auf. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr Alsdorf traf die erforderlichen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen.

Die Polizei veranlasste die Entnahme von Proben aus den Behältern und führte Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die polizeilichen Ermittlungen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Aachen wurden aufgenommen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Chemikalien aus einem illegalen Drogenlabor stammen.(gw)

