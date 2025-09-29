Polizei Aachen

POL-AC: 13 Verletzte nach Schulbusunfall in Eschweiler

Eschweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Röthgener Straße in Höhe der Einmündung Eisenbahnstraße sind heute Morgen (29.09.) insgesamt 13 Personen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 72-jähriger Autofahrer aus Eschweiler gegen 09:45 Uhr die Röthgener Straße in Fahrtrichtung Langwahn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Schulbus. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Schulkinder sowie Aufsichtspersonen.

Durch den Zusammenstoß wurden der Autofahrer, zwei Betreuerinnen/Betreuer sowie zehn Kinder leicht verletzt. Von den 13 Verletzten wurden zwei Erwachsene und sieben Kinder zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und sperrte die Einmündung Röthgener Straße/Eisenbahnstraße während der Unfallaufnahme. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort im Einsatz. Sowohl der Pkw als auch der Schulbus mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrsunfallaufnahme konnte gegen 13:00 Uhr abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell