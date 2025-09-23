PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Sachbeschädigungen an Infrastruktur der Deutschen Bahn in der StädteRegion Aachen und in Heinsberg

StädteRegion Aachen/ Heinsberg (ots)

Am Montag (22.09.2025) haben Unbekannte Kabel auf der Bahnstrecke zwischen Herzogenrath und Kohlscheid beschädigt.

In den heutigen frühen Morgenstunden (23.09.2025) kam es im Kreis Heinsberg ebenfalls zu einer Sachbeschädigung an Kabeln im Bereich der Bahnstrecke im Stadtteil Dremmen.

Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist momentan Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Aachen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters bzw. der Täter führen, werden unter der Rufnummer 0241-9577 35301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210 entgegengenommen.(gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

