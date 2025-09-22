PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt in Eschweiler - Polizei fasst Rollerfahrer

Eschweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.09.25) hat die Polizei einen Mann gefasst, der auf einem Kleinkraftrad (Motorroller) unterwegs war, aber unter Drogeneinfluss stand.

Der 27-Jährige fiel einer Streifenwagenbesatzung erstmals gegen 00:20 Uhr im Stadtteil Kinzweiler auf, als er die Straße "Am Maxweiher" befuhr. In der Kambachstraße wollten die Einsatzkräfte der Polizeiwache Süd den Mann kontrollieren, doch er missachtete die Anhaltezeichen. Er fuhr weiter auf der Pannesstraße: zuerst über einen Geh- und Radweg, dann über Wald- und Wiesenwege bis zum Kreisverkehr "Auf den Hufen"/ Kinzweilerstraße/ Wardener Straße. Als er auf das Friedhofsgelände an der Kinzweilerstraße abbog, verlor sich seine Spur.

An der Halteranschrift konnten ihn Einsatzkräfte der Polizei Aachen schließlich ausfindig machen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Auf der Wache in Stolberg wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis hat der Mann aus Eschweiler nicht. Er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung (Fahren unter Betäubungsmitteln) verantworten müssen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:51

    POL-AC: Bilanz der Polizei Aachen nach Schwerpunkteinsatz

    StädteRegion Aachen (ots) - Die Polizei hat am Donnerstag (18.09.25) einen weiteren sogenannten Schwerpunkteinsatz durchgeführt. Die Einsatzkräfte blickten unter anderem auf das Fehlverhalten von und gegenüber Radfahrerinnen und Radfahrern. Dabei wurde die Geschwindigkeit von insgesamt rund 1600 Fahrzeugen gemessen, über 130 Fahrzeuge und rund 140 Personen wurden kontrolliert. Das Ergebnis: Fast 150 Verwarngelder ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:00

    POL-AC: Falsche Telekommunikations-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

    Aachen (ots) - Am Dienstagvormittag (16.09.2025) haben sich zwei bisher unbekannte Täter als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben und eine Seniorin bestohlen. Gegen 11 Uhr standen die beiden Männer vor ihrer Wohnungstür in der Wespienstraße und gaben an, etwas in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die Rentnerin wurde daraufhin von einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren