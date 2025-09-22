Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt in Eschweiler - Polizei fasst Rollerfahrer

Eschweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.09.25) hat die Polizei einen Mann gefasst, der auf einem Kleinkraftrad (Motorroller) unterwegs war, aber unter Drogeneinfluss stand.

Der 27-Jährige fiel einer Streifenwagenbesatzung erstmals gegen 00:20 Uhr im Stadtteil Kinzweiler auf, als er die Straße "Am Maxweiher" befuhr. In der Kambachstraße wollten die Einsatzkräfte der Polizeiwache Süd den Mann kontrollieren, doch er missachtete die Anhaltezeichen. Er fuhr weiter auf der Pannesstraße: zuerst über einen Geh- und Radweg, dann über Wald- und Wiesenwege bis zum Kreisverkehr "Auf den Hufen"/ Kinzweilerstraße/ Wardener Straße. Als er auf das Friedhofsgelände an der Kinzweilerstraße abbog, verlor sich seine Spur.

An der Halteranschrift konnten ihn Einsatzkräfte der Polizei Aachen schließlich ausfindig machen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Auf der Wache in Stolberg wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis hat der Mann aus Eschweiler nicht. Er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung (Fahren unter Betäubungsmitteln) verantworten müssen. (sk)

