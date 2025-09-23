PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Krähenfüße in Kesternich ausgelegt - Polizei Aachen ermittelt

Simmerath (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (20./21.09.25) im Ortsteil Kesternich sogenannte "Krähenfüße" auf der Fahrbahn der Rurberger Straße ausgelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dadurch vier Fahrzeuge beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 42201 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 0 zu melden. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

